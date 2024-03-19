Войска постепенно освобождают все, занятые Киевом в ходе украинского контрнаступления, территории

Российские военные не прекращают достаточно успешно оперировать в районе Запорожской области. Последовательно шаг за шагом они наступают вперед, захватывая территорию, где летом 2023 года Вооруженные Силы Украины провели резонансную контратаку, в ходе которой сумели завоевать поселок Работино. В рамках этих наступательных действий российские подразделения отбили крупные участки территорий у украинских формирований и до сих пор не прекращают оттеснять соединения ВСУ с их позиций.

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Поступила информация, что в последние сутки силы Российской Федерации продвинулись еще на около 800 метров на северо-запад от населенного пункта Вербовое. Наступление происходит в направлении, где расположена так называемая Успеновская балка – дорога, ведущая к городу Орехову, в настоящее время находящемуся под контролем украинских формирований.

Совсем недавно российскими вооруженными силами был взят поселок Мирное в районе Гуляйполя Запорожской области. Это событие привлекает особое внимание по ряду обстоятельств. В первую очередь, на участке Гуляйполя с 2022 года не происходило особо выраженных боевых действий. Во-вторых, взятие Мирного было выполнено российскими вооруженными силами всего через несколько дней после заявления президента Зеленского о том, что наступление России было остановлено. Интересно отметить, что это заявление лидера Украины было раскритиковано даже самими украинскими бойцами, находящимися на передовой, которые посоветовали Зеленскому самому посетить позиции и увидеть, как "наступление русских остановлено".