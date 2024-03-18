Также российские подразделения не прекращают вести наступательные операции на разных участках линии соприкосновения

На украинском театре боевых действий ситуация почти не изменилась, ключевые бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях. Несколько дней подряд украинские формирования пытаются пробиться сквозь границу Российской Федерации, но войска наносят поражения по группировкам ВСУ и ГУР в районах Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка и Старица. Несколько украинских диверсионных групп были ликвидированы в районе Козинки. За минувшие сутки общие потери ВСУ на границе с Россией составили до 150 убитых и раненых, два танка и реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

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На основных направлениях продолжаются бои. Украинское руководство вводит резервы, надеясь остановить продвижение российских войск. В тех местах, где продвижение затруднено, войска давят на оборону ВСУ, чтобы предотвратить переброску резервов на другие направления. На Купянском участке основные бои происходят в районах Синьковка и Табаевка. На Донецком направлении главные силы российских войск сконцентрированы в районе Ивановского, продолжается выдавливание ВСУ с их позиций. Бойцы заняли новые рубежи в Максимильяновке, Клещеевке и Ивановском. Украинские военные пытались атаковать в районе Красногоровки.

На Авдеевском направлении российские войска возобновили наступление, остатки украинских резервов уже не могут сдержать штурмовые отряды ВС России. Продвижение происходит на несколько сотен метров у Бердычей и Орловки, также есть успехи в Первомайском. У ВСУ остаются силы для контратак в районах Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое. На Южно-Донецком направлении российские подразделения добились успеха в районе Шахтерского, юго-западнее Угледара, а в остальных местах идут позиционные бои. На Херсонском направлении ситуация не изменилась.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: 920 безвозвратных в живой силе,не учитывая бои на границе, один танк, пять бронемашин, три бронетранспортера, две БМП среди бронетехники и две САУ "Гвоздика", гаубица М777, гаубица FH-70, орудия Д-20 и Д-30, РСЗО "Град" среди артиллерии. Также был нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ с использованием оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии, однако, подробности неизвестны. Также за сутки был сбит вертолет Ми-8 и уничтожено 143 беспилотника при помощи средств ПВО.