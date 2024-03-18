Представители движения заявляют, что подобные атаки будут учащаться

Аэродром Военно-Воздушных Сил ЦАХАЛ на Голанских высотах, которые были оккупированы Израилем, подвергся нападению с помощью ударных дронов исламского движения в Ираке. Такую информацию передали члены иракских вооруженных формирований в своем заявлении.

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Точное название израильской базы в заявлении иракского движения не указывается. Тем не менее, известно, что на этой базе базировались БПЛА ЦАХАЛ, которые использовались для атак на объекты в Сирии и Ливане. Иракские радикалы заявили, что во время священного для мусульман месяца Рамадана атаки на израильские объекты будут учащаться. Их основной целью является поражение ключевых позиций израильской армии.

Исламское сопротивление в Ираке реализует удары на израильскую военную инфраструктуру в знак солидарности с борьбой палестинского народа в Секторе Газа. По заявлению исламистов, сейчас проводятся операции против израильской армии в рамках второго этапа. Помимо этого, группировка заявила о нападениях своих дронов на аэропорт Бен-Гурион, а также атаках на аэропорт в Хайфе. Ранее было сообщено об атаках ливанского шиитского движения "Хизбалла" на израильские военные объекты у границы с Ливаном.

Отмечается, что боестолкновения ЦАХАЛ с бойцами ХАМАС в Секторе Газа начались в октябре 2023 года после нападения последних на южные поселения Израиля. Однако, удары Израиля по мирным жителям Палестины привели к катастрофическим жертвам. Свыше 31 тысячи мирных жителей Сектора Газа погибли, а еще 73 тысячи палестинцев получили ранения. Кроме того, была разрушена гражданская инфраструктура и жилые дома палестинцев.