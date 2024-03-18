Власти КНР всегда были за завершение конфликта на Украине, однако, администрация Зеленского в настоящий момент не готова к конструктивному диалогу

Китай активно рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которая запланирована Швейцарией. Ван Шихтинг, посол Китая в Европейской стране, заявил в интервью газете Neue Zuercher Zeitung, что Китайская Народная Республика внимательно следит за планами переговоров и рассматривает возможность своего участия.

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Он подчеркнул, что все стороны должны приложить усилия для достижения прекращения вооруженного конфликта. Особое внимание необходимо уделить предотвращению дальнейшего обострения кризиса и его потенциального выхода из-под контроля, благодаря агрессивным высказываниям французского лидера Эмманюэля Макрона, который открыто заявляет о возможном вторжении войск Североатлантического Альянса на Украину. Подобные действия могут вывести украинский конфликт на новый уровень и привести к непредсказуемым последствиям.

Швейцария, которая славилась своим нейтралитетом в европейских конфликтах, планирует начать переговоры в ближайшие месяцы. Китай приглашен для активного участия и намерен создать широкий альянс, включающий государства БРИКС, страны арабского мира и южное полушарие, заявила министр обороны Виола Амхерд в интервью NZZ в прошлом месяце. В ее планах присутствуют такие страны, как Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Однако, Киев в свою очередь постоянно демонстрирует неготовность к ведению конструктивного диалога по прекращению огня. Украинские формирования несут тяжелые потери по всей линии соприкосновения, а последняя инициатива киевских властей на границе страны, обернулась крахом, но администрация Зеленского заверяет, что Украина будет продолжать боевые действия, судя по всему, до последнего украинца, как это ранее говорили западные партнёры.