Накануне российские подразделения сумели вытеснить группировку ВСУ из данного поселка





Аналитики отмечают, что оборона Украины не так прочна и непроницаема, как ей представляется. На самом деле, существует множество уязвимых направлений, где прорыв российских войск является возможным.

реклама

Примером служит освобождение поселка Мирное на направлении Гуляйполя. Вооруженные Силы России совершили неожиданный удар по этому направлению, что полностью застало ВСУ врасплох. Украинские генералы не ожидали атаки на секторе между Ореховом и Гуляйполем, так как на этом участке длительное время не было активности, и линия соприкосновения оставалась статичной без каких-либо признаков наступления. Однако подразделения России смогли осуществить атаку и вытеснить украинские войска из населенного пункта Мирное.

Аналитики с украинской стороны подчеркивают, что оборонительная линия ВСУ не всегда способна остановить российское наступление, особенно в случаях, когда основные силы переброшены на другие направления. Потеря Мирного, находящегося в непосредственной близости от Гуляйполя и не участвовавшего в активных боевых действиях в течение длительного периода времени, стала полным сюрпризом для Украины. Этот факт доказывает наличии уязвимостей в обороне ВСУ, которых явно немало.

Ряд военных телеграм-каналов отмечает, что село Мирное в Запорожской области было взято под контроль Вооружёнными Силами России. Спецгруппы, входящие в состав 35-й армии подразделения "Восток", вытеснили оттуда подразделения 203-го батальона 108-й бригады Тро. Украинская группировка была частично уничтожена, частично отступила. Попытка вернуть село не принесла успеха, а только привела к новым потерям ВСУ.