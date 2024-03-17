В связи с аварией в начале года и ряда других проблем компании, производство авиагиганта приостановлено

С началом 2024 года катастрофа Boeing Co. нанесла удар по авиакомпаниям и их пассажирам из-за задержек в производстве узкофюзеляжных самолетов, которые уже были в дефиците. Производитель самолетов сосредоточен на устранении дефектов выявленных после аварии рейса Alaska Airlines 5 января.

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В связи с напряженным летним туристическим сезоном перевозчики сообщают о сокращении рейсов и поиске альтернатив уже заказанным 737-м. Даже Boeing, похоже, не знает точно, когда самолеты будут готовы, так как армия инспекторов США проверяет их заводы. Это означает, что компания не может дать точных прогнозов о возвращении всего в норму.

"Все, что они говорят, соответствует нашим ожиданиям: 'Мы работаем изо всех сил. Мы сожалеем о возникших неудобствах. Мы делаем все, что в наших силах. Как только мы будем иметь определенность, мы сообщим вам". Они только так говорят", - сказал Джон Плугер, главный исполнительный директор компании по лизингу воздушных судов Air Lease Corp.

Airbus, основной конкурент Boeing, практически распродан до конца десятилетия, поэтому авиакомпаниям нечего предпринять. Как и Boeing, европейский авиастроитель прилагает все усилия, чтобы вернуть производство к уровню, существовавшему до пандемии. Отдельная проблема с износом двигателей привела к приостановке сотен самолетов Airbus, что еще более снижает доступность самолетов в то время, когда спрос со стороны авиакомпаний особенно высок.