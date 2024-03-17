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Zelikman
Российские подразделения сумели освободить населённый пункт Мирное Запорожской области
Наступательные действия продолжаются практически по всей линии соприкосновения, однако несут лишь тактический характер

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  Армия России не прекращает проявлять инициативу в боях на всей линии соприкосновения, пока украинские формирования вынуждены пытаться держать оборону и проводить контратаки в некоторых районах. В настоящее время ВСУ всё еще думают, каким образом можно пробраться на территорию России на границе Калужской и Белгородской областей. Несмотря на существенные потери в живой силе и бронетехнике, Киев не добился никаких конкретных продвижений.

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  Российские войска осуществляют наступление стразу на нескольких направлениях. Однако перемещения российских войск имеют тактический характер, Генеральный Штаб пока не предпринимает стратегических операций, вероятно, ожидая наступления теплой погоды и сухих дорог. На участке Купянска изменений нет, российские силы отбили три контратаки в районе Синьковки, нанеся, помимо этого, удары по группировке ВСУ в районе Кисловки. Наступление на этом направлении отсутствует. В окрестностях села Козинка Грайворонского района Белгородской области продолжаются боестолкновения. В Донецкой Республике российские бойцы окопались на более выгодных позициях и рубежах в районах Богдановка, Красное, Курдюмовка, Перше Травня, Клещеевка и Андреевка.

  На Авдеевском театре боевых действий не прекращаются интенсивные бои на рубеже Тоненькое - Орловка - Бердычи. Руководство ВСУ пытается остановить войска РФ путем введения дополнительных резервов, однако продвижение продолжается. В особенности киевские формирования контратакуют в районе Бердычей, так как за ними находится очередная линия обороны, расположенная в Очеретино. В ходе наступления российских войск на южном участке Донецкой Народной Республики было взято село Мирное в Запорожской области.

  За последние 24 часа украинские подразделения потеряли: безвозвратными 895 человек, 4 бронированные машины, 1 гаубицу Д-20 и РСЗО RM-70 "Vampire". В результате контрбатарейного огня было поражено: 2 гаубицы М777, 2 гаубицы Д-20, 2 Д-30, 1 гаубица Мста-Б, 1 FH70.

#сво #всу #армия #бои #линии соприкосновения
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