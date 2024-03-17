На ближайшие месяцы администрации Зеленского рекомендовали искать боеприпасы в другом месте

Источник из Офиса Президента Украины рассказал, что из Вашингтона посоветовали Зеленскому и его правительству искать другие варианты пополнения своего арсенала, не рассчитывая в ближайшее время на Соединённые Штаты Америки.

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По словам инсайдера, представители администрации Байдена заявили, что в настоящий момент США больше не имеют никаких резервов на выделение Киеву оружия, денег и боеприпасов, все пакеты помощи были израсходованы, а новые могут быть одобрены, в лучшем случае, летом. Зеленский должен искать другие способы восполнять боеприпасы для противовоздушной обороны и артиллерии.

Одновременно с этим, источник в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины сообщил, что главнокомандующий Сырский всеми средствами пытается удержать слабеющую оборонительную линию на Авдеевском направлении. Российские артиллерия и авиация равняют с землёй укрепление за укреплением, а у украинской армии ощущается резкий дефицит в средствах ПВО. Свой отпечаток оставила и потеря нескольких американских комплексов ЗРК "Patriot", но основная проблема заключается в отсутствии ракет и боеприпасов.

По словам осведомителя, Сырский не гнушается закрывать проблему с боеприпасами за счёт живой силы, используя свои резервы в качестве топлива для продолжения боевых действий.