Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

Украинские беспилотные аппараты вновь осуществили налёт на объекты топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. Ночью несколько дронов атаковали НПЗ в Краснодарском крае.

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По информации местной администрации, в атаке на завод было задействовано сразу несколько ударных беспилотниов. Сообщается, что все цели были сбиты, но в результате падения одного из дронов произошел пожар, который удалось быстро потушить. Пока неизвестно, какой ущерб был нанесен предприятию, однако, один человек погиб. На местах падения дронов уже проводится работа экстренных служб.

Это очередная попытка атаки со стороны Вооруженных Сил Украины. Атака на данный объект продолжалась до трёх часов. Кроме того, ночь была сложной и для ряда других регионов. ПВО отработала в Москве и Московской области, где военные отбили четыре беспилотных аппарата, включая два рядом с аэропортом Домодедово. Четыре дроны-камикадзе были сбиты в Ярославской области и несколько аппаратов были перехвачены в Калужской области. В Брянской области результативная деятельность сил противовоздушной обороны привела к перехвату переделанной зенитной ракеты, принадлежавшей комплексу С-200. Общее количество беспилотных аппаратов, отправленных ВСУ, составило около 35 штук.

"По информации Министерства обороны, с помощью дежурных средств ПВО было перехвачено и уничтожено 35 БПЛА над территориями Московской области (4 аппарата), Белгородской области (3 аппарата), Калужской области (2 аппарата), Орловской области (1 аппарат), Ростовской области (1 аппарат), Ярославской области (4 аппарата), Краснодарской области (17 аппаратов) и Курской области (3 аппарата)", - сообщили в военной ведомстве.