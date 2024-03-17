Воздушная тревога была объявлена по всей Украине, а наибольшее количество атак наносилось в Одесской области

Российские вооруженные силы ударили по тыловым участкам ВСУ, применяя дроны-камикадзе, известные как "Герани", в налётах на Юге и в центре страны. Украинская противовоздушная оборона была активна как в Сумской, так и в Харьковской областях, откуда ВСУ проводили ракетные атаки на жилые районы городов и поселков Российской Федерации.

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Согласно информации украинских источников, в ночь с 16 на 17 марта произошел один из самых массированных воздушных налетов, выполненных ударными дронами-камикадзе. Почти на всей Украине была объявлена воздушная тревога, а действия противовоздушной обороны были зафиксированы в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. Заявлено, что "Герани" нанесли поражения Прилукам в Черниговской области, а также по некоторым участкам Днепропетровской области. Дроны также вели работу в районе Покровска на захваченной ВСУ территории Донецкой Народной Республики.

Особенно сильно пострадала Одесса. Согласно украинским публикациям, город был атакован двумя волнами, при этом противовоздушная оборона не смогла отработать даже при наличии ракет. Факты взрывов зафиксированы в различных районах Одессы и области. "Герани" атаковали Аркадию, Коблево, Молдаванку, Нерубайское, Таирова и другие районы. Также подверглись атакам населенные пункты Палиевка и Усатово. Власти Одессы признали факты налетов, но не раскрывают информацию о повреждённых объектах.

Согласно имеющейся информации, уже произошло порядка десяти налетов в пригороде Одессы и даже на окраине самого города. Массированные атаки на Одессу не случайны. Это особенно очевидно после того, как верхушка Министерства Внутренних Дел и Территориальной Обороны были направлены в этот город.