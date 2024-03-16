Т-72б3 образца 2016 года и Т-72АВ в скором времени будут полностью обслужены и вернутся на Украину уже в рядах российской армии

В окрестностях населённого пункта Орловка, Ясиноватского района Донецкой Народной Республики, военнослужащие Вооружённых Сил России обнаружили оставленную украинскими формированиями технику, на этот раз обе машины советского образца, танки Т-72Б3 2016 года и Т-72АВ.

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Оба основных боевых танка участвовали в наступательной операции украинских формирований, но, получив незначительные повреждения, были оставлены своими экипажами посреди поля. Благо, как всем хорошо известно, танки из серии Т-72 массово производились в цехах Уральского вагоностроительного завода, что позволяет российской армии провести необходимый ремонт, полностью их обслужить и вернуть в строй Вооруженных Сил полностью боеспособными.

Также зачастую российские подразделения натыкаются и на оставленные украинскими формированиями танки Т-64 в различных модификациях, но уже с данными машинами всё обстоит немного сложнее. Дело в том, что даже на территории Российской Федерации имеется не малое количество бронированной техники из данной серии и несмотря на обширный опыт в танкостроении и мощь военно-промышленного комплекса, Министерство Обороны России не планирует начинать работы по их восстановлению.

Дело в том, что во времена Советского Союза производством и модернизацией данной техники занимался Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который в настоящий момент находится в руках украинских формирований, а переоборудование российских предприятий под данную технику не так просто, несмотря на, казалось бы, схожую для обывателя конструкцию танков и общее советское прошлое.



