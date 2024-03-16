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Zelikman
Российская авиация поразила цеха по производству ударных беспилотников и дронов-камикадзе для ВСУ
Также сообщается о поражении пункта дислокации украинского формирования Кракен

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  Армия Российской Федерации в ночь с 15 на 16 марта атаковала завод "Авиакон" в Сумской области. Этот завод, специализировавшийся на производстве барражирующих боеприпасов, ударных дронов, а также запчастей и компонентов для военной техники, был выбран целью из-за перенастройки своих мощностей на данные продукты.

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  От попадания ракет сильно пострадали производственные цеха, склады и специализированное оборудование, что привело к полной остановке работы завода, игравшего крупную роль в производстве беспилотных систем и модулей для авиатехники. Отмечается, что в последнее время все чаще украинские промышленные объекты, связанные с оборонным комплексом, становятся мишенями для российских ударов. Вместе с этим эффективность ударов прямо зависит от методов организации огневого поражения.

  Приходят данные о ракетном ударе по пункту дислокации украинских формирований в городе Конотоп, Сумская область. Этот объект использовался украинскими властями и военными советниками из стран Североатлантического Альянса для сбора сил перед атаками на российскую территорию в районе села Теткино, Курская область.

  Кроме того, полуторатонной авиабомбой было нанесено поражение около 300 военнослужащим украинского формирования "Кракен" (запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская организация), которые также участвовали в нападениях на приграничные районы Белгородской и Курской областей.

#сво #техника #всу #армия #оружие #авиация #впк
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The Washington Post: Удары ВСУ по России не дают никакого положительного результата для Киева
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