Также сообщается о поражении пункта дислокации украинского формирования Кракен

Армия Российской Федерации в ночь с 15 на 16 марта атаковала завод "Авиакон" в Сумской области. Этот завод, специализировавшийся на производстве барражирующих боеприпасов, ударных дронов, а также запчастей и компонентов для военной техники, был выбран целью из-за перенастройки своих мощностей на данные продукты.

реклама

От попадания ракет сильно пострадали производственные цеха, склады и специализированное оборудование, что привело к полной остановке работы завода, игравшего крупную роль в производстве беспилотных систем и модулей для авиатехники. Отмечается, что в последнее время все чаще украинские промышленные объекты, связанные с оборонным комплексом, становятся мишенями для российских ударов. Вместе с этим эффективность ударов прямо зависит от методов организации огневого поражения.

Приходят данные о ракетном ударе по пункту дислокации украинских формирований в городе Конотоп, Сумская область. Этот объект использовался украинскими властями и военными советниками из стран Североатлантического Альянса для сбора сил перед атаками на российскую территорию в районе села Теткино, Курская область.

Кроме того, полуторатонной авиабомбой было нанесено поражение около 300 военнослужащим украинского формирования "Кракен" (запрещённая на территории Российской Федерации экстремистская организация), которые также участвовали в нападениях на приграничные районы Белгородской и Курской областей.