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Zelikman
Европейский Союз планирует продолжить сокращение поставок российского газа
Однако в таком случае Европе необходимо получать стабильные поставки американского СПГ

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  Согласно высказыванию комиссара по энергетике Кадри Симсон, Европейский Союз начинает все сильнее давить на импортеров российского сжиженного природного газа с целью уменьшения его закупок в текущем году. Эта инициатива является частью стремлений Европы по перераспределению поставок и ослаблению финансирования России.

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  В то время как поставки природного газа через трубопроводы из России значительно снизились, поставки сжиженного природного газа увеличились. Кадри Симсон сообщила, что этот вопрос обсуждался на встрече по энергетике с США, которые сейчас являются основным поставщиком СПГ в Европейском союзе.

  "Мое послание заключалось в том, что в этом году необходимо продолжать уменьшать экспорт из России. В Европейском союзе мы постепенно усиливаем давление на европейских партнеров с целью снижения закупок российского СПГ, и здесь большое значение имеет наше доверие к поставкам из США", - заявила Симсон.

  В ближайшие недели правительствам Европейского Союза будет предоставлен новый инструмент для прекращения закупок российского СПГ после вступления в силу закона о возможности блокировать такие потоки без введения санкций. Некоторые государства-члены призвали комиссию использовать эти правила, чтобы избежать перенаправления поставок соседним странам, которые могут выполнять этот процесс с более медленной скоростью.

  Это нововведение позволит странам Европейского союза временно запретить российским и белорусским экспортерам резервировать инфраструктурные мощности, необходимые для поставок СПГ и природного газа, в целях защиты своих основных интересов безопасности.

  "В последние месяцы мы видели сокращение доходов России, но у нас еще много работы по предотвращению попадания российского СПГ на европейские рынки", - добавила Симсон.

  Глава энергетики ЕС также заявила, что Европейский союз может выдержать прекращение транзита российского трубопроводного газа через Украину без "серьезных рисков для безопасности поставок". Эти поставки, объем которых составляет примерно 14 миллиардов кубических метров, являются основным источником газа для Австрии, Венгрии и Словакии.

#сша #санкции #евросоюз #европа #газ #спг
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