По имеющимся данным, часть оружия украинские чиновники распродают на черном рынке

Согласно новостям из "New York Post", Пентагон столкнулся с трудностями в отслеживании расходования помощи Украине, что, в свою очередь, порождает возможность того, что поставленная техника могла быть перепродана на чёрном рынке.

реклама

Отчеты свидетельствуют о том, что Пентагон не способен точно определить, сколько именно боеприпасов было доставлено на Украину и как они были задействованы. Отсутствие надлежащей отчетности даёт возможность оппонентам поставок помощи украинскому правительству использовать эту ситуацию в качестве основного аргумента против предоставления поддержки. Поставки оружия в сумме $42 миллиарда вызывают вопросы, и все это ведёт к "путанице в статусе помощи".

Согласно докладу, опубликованному в среду Управлением правительственной отчётности, хотя Пентагон использует систему отслеживания поставок под названием "DSCA 1000", руководство не имеет достоверной информации о том, когда "оборонное изделие" может считаться доставленным. Кроме того, существует вероятность того, что отправленная техника перепродается на чёрном рынке.

Ранее некоторые западные добровольцы, служившие в Вооружённых Силах Украины рассказывали, что бывали случаи, когда при отправке боеприпасов на линию боевого соприкосновения, по дороге часть воинского эшелона таинственным образом пропадала .

Затем, спустя определенный период времени, западные образцы вооружения оказывались в руках у бойцов исламистского движения ХАМАС, сражающегося против Вооружённых Сил Израиля.