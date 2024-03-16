Вместе с этим администрация Зеленского угрожает продолжать поиски слабых мест в российской обороне

Украинские формирования, которые пытались пробиться через границу России перед выборами президента, в последние сутки не совершали новых наступательных акций, потеряв при этом более чем 60% от своей изначальной численности. Заявления главы украинских властей, сделанные вчера, подразумевают, что Зеленский крайне недоволен провалом последней операции Буданова (включенного в список экстремистов и террористов РФ). Зеленский заявил, что Киев не прекратит поиски уязвимых мест.

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В программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" прозвучали слова, подтверждающие ранее опубликованные материалы в сети о том, что российские спецслужбы получили все необходимые данные о подготовке ВСУ и ГУР к наступлению на границе страны. В результате, войска Киева у границ Курской и Белгородской областей попали в ловушки, потеряв также одни из самых подготовленных подразделений Главного Управления Разведки. Инструктаж этих формирований осуществляли западные эксперты и инструкторы.

Таким образом, настоящей войсковой операцией российские войска предупредили планы администрации Зеленского и ее западных кураторов по нападению на мирных жителей, и захвату территорий России, признанных самими Киевом и Западом. Ведомство Буданова делало значительную ставку на эту операцию, не пощадив даже несколько десятков единиц техники, включая американский БМП "Брэдли" и танки, с целью оккупации российских посёлков и использования их в своих целях.

Ставка на "контрнаступление" делалась также с целью убедить американских конгрессменов выделить многомиллиардный пакет военной помощи. Пока это не удалось. В данный момент не проводятся даже новые перегруппировки для проведения новых атак, так как понимают, что у России и на границе была своя "линия Суровикина".