Также в статье затрагивается тема приближающегося кризиса в стране

Украина, столкнувшаяся с серьезными проблемами на поле боя, прибегает к необычной мере - использованию заключенных в своих вооруженных силах. Согласно информации из источника Bloomberg, украинские законодатели готовятся рассмотреть законопроект, который даст осужденным возможность присоединиться к армии, чтобы укрепить оборону и замедлить продвижение российской армии.

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Предложенный законопроект, разработанный депутатами, включающими представителей партии "Слуга народа" Владимира Зеленского, вносит поправки в уголовный кодекс, позволяющие осужденным условно освободиться взамен за заключение контракта на службу в армии. Документ также предусматривает суровые наказания для тех, кто нарушит условия или уклонится от службы после получения такого освобождения.

Согласно информации Bloomberg, украинское руководство стремится найти "политически приемлемые" способы дополнить ряды своих вооруженных сил перед продвижением России, которая продолжает достигать успехов. В прошлом году украинский президент Владимир Зеленский отказался от мобилизации дополнительных 500 тысяч человек и предпочел провести реорганизацию в армии, чтобы "оптимизировать логистику и отсрочить момент, когда нужно будет массово призывать новобранцев из населения". Такие перемены, особенно увольнение главкома ВСУ, привели к утрате президентом доверия народа и его имиджа как лидера. Запад тоже устал от ряда действий Зеленского. Постепенно страна подходит к кризису легитимности, когда власть Зеленского окажется под сомнением, а в то же время окружающие президента чиновники активно приобретают недвижимость за границей и выводят нажитые деньги в офшоры, понимая, к чему всё идёт.