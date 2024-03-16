Компания Raspberry Pi разработала устройство, информирующее велосипедиста о происходящем за его спиной

Компания Raspberry Pi, благодаря своей универсальности и многофункциональности, уже давно превратилась из простой платы для хобби-разработчиков в устройства, которые можно встретить в профессиональной среде и даже в коммерческих продуктах. Один из ярких примеров – устройство Copilot от компании Velo AI, которое представляет собой умное приспособление, прикрепляемое к велосипеду и делающее его настоящим "умным" спутником.

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Основатели Velo AI, Кларк Хейнс и Микол Маркетти-Боуик, недавно решили провести интервью с разработчиками Raspberry Pi, чтобы поделиться инсайдерской информацией о создании Copilot. Изначально команда Velo AI планировала использовать платы Nvidia Jetson, но они обнаружили, что Raspberry Pi не только более экономически выгоден, но и предоставляет необходимую вычислительную мощность для работы с искусственным интеллектом. Кроме того, использование сопроцессора Hailo AI также оказало неоценимую помощь.

Второе поколение Copilot разработано специально для установки на велосипеды. Оно использует встроенную камеру для сканирования окружающей среды и обнаружения движущихся объектов. В случае обнаружения автомобиля, устройство отправляет различные сигналы водителю, позволяя ему оставаться в курсе происходящего – звуковые сигналы и мигающие светодиоды помогут понять, следует ли за ним транспортное средство или пытается обогнать велосипедиста.

Основным процессором во втором поколении Copilot является Raspberry Pi Compute Module 4. Он отвечает за обработку изображений, получаемых от модуля камеры Arducam, а ИИ Hailo AI помогает справиться с этой задачей. В комплекте также идет специальное крепление, позволяющее удобно установить Copilot на подседельную стойку велосипеда. В качестве дополнения возможно использование смартфона с приложением Copilot для еще большего контроля над системой.

Copilot уже доступен для покупки на официальном веб-сайте компании Velo AI. Таким образом, благодаря Raspberry Pi и его возможностям, устройство Copilot от Velo AI становится доступным и полезным инструментом для всех велосипедистов, обеспечивая им не только комфорт и безопасность, но и умное использование самой передовой технологии.