По информации от различных источников, на территории аэропорта базируются 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВСУ и 35-я эскадрилья сил специальных операций

Армия Российской Федерации активно и систематически обнаруживает и наносит поражение военным целям на Украине при помощи высокоточного оружия дальнего действия.

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Вчера вечером дроны-камикадзе типа "Герань-2" Вооруженных Сил России провели удар по центру подготовки пилотов воздушных сил Украины, расположенному в международном аэропорту "Винница". Об этом сообщает ряд военных телеграм-каналов . Помимо центра подготовки, беспилотные летательные аппараты также повредили ремонтно-восстановительную базу на том же объекте. В результате удара возник сильный пожар, заметный из населенных пунктов, расположенных вблизи аэропорта. Пока неизвестны полные масштабы разрушений после вчерашних атак.

По данным российских военных корреспондентов, в настоящее время в аэропорту "Винница" базируются 456-я смешанная отдельная авиационная бригада ВСУ и 35-я эскадрилья сил специальных операций. Подчеркивается, что разрушения на таких стратегических объектах, получаемые от российских высокоточных средств поражения, подтверждают неспособность украинской противовоздушной обороны перехватывать подобные боеприпасы. Это также может стать намеком для западных союзников, которые всё чаще говорят о необходимости передачи Украине истребителей F-16 в ближайшем будущем.

В последнее время инфраструктура военно-воздушных сил украинской армии стала приоритетной целью для российских высокоточных ударов, ограничивая Киев в проведении воздушных операций, обучении пилотов и восстановительных работах.