Также сообщают о поражении радиолокационной станции зенитно-ракетного комплекса

В ночь с 14 на 15 марта российская армия провела серию атак по инфраструктурным объектам украинских войск в различных районах. Взрывы раздались как на окраинах Киева, так и на других объектах Вооруженных Сил Украины.

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Согласно актуальным данным, одной из целей ударов было поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса, которая обороняла Киев. Это устройство входило в состав противовоздушной обороны на Севере Украины. Впоследствии, взрывы прогремели на ряде объектов украинских формирований в столице.

Кроме того, в районе Сумской области были нанесены удары с использованием ударных дронов. Один из таких ударов пришелся на местонахождение группировки иностранных добровольцев и сотрудников Главного Управления Разведки в городе Конотоп. Этот населённый пункт был выбран командованием ВСУ в качестве логистического центра для отправки подразделений и снабжения вдоль российской границы. Непосредственно через Конотоп прошли украинские формирования, пытавшиеся пробиться через границу в окрестностях поселка Теткино. Российская армия эффективно уничтожили эти группировки 12-13 марта. При этом ВСУ было потеряна несколько танков и боевых машины пехоты, включая БМП "Брэдли".

Также, прилёты были зафиксированы по оккупированной украинскими формированиями Херсонской правобережной территории. Один из ударов привел к уничтожению отряда с иностранными добровольцами, в составе которого находился немецкий солдат удачи, Йозуа Моруэлли.