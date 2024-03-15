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Zelikman
В ночь с 14 на 15 марта российские войска нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и ГУР
Также сообщают о поражении радиолокационной станции зенитно-ракетного комплекса

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  В ночь с 14 на 15 марта российская армия провела серию атак по инфраструктурным объектам украинских войск в различных районах. Взрывы раздались как на окраинах Киева, так и на других объектах Вооруженных Сил Украины.

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  Согласно актуальным данным, одной из целей ударов было поражение радиолокационной станции зенитного ракетного комплекса, которая обороняла Киев. Это устройство входило в состав противовоздушной обороны на Севере Украины. Впоследствии, взрывы прогремели на ряде объектов украинских формирований в столице.

  Кроме того, в районе Сумской области были нанесены удары с использованием ударных дронов. Один из таких ударов пришелся на местонахождение группировки иностранных добровольцев и сотрудников Главного Управления Разведки в городе Конотоп. Этот населённый пункт был выбран командованием ВСУ в качестве логистического центра для отправки подразделений и снабжения вдоль российской границы. Непосредственно через Конотоп прошли украинские формирования, пытавшиеся пробиться через границу в окрестностях поселка Теткино. Российская армия эффективно уничтожили эти группировки 12-13 марта. При этом ВСУ было потеряна несколько танков и боевых машины пехоты, включая БМП "Брэдли".

  Также, прилёты были зафиксированы по оккупированной украинскими формированиями Херсонской правобережной территории. Один из ударов привел к уничтожению отряда с иностранными добровольцами, в составе которого находился немецкий солдат удачи, Йозуа Моруэлли.

#сво #всу #армия #бои #гур #добровольцы #прилёты
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Под контроль российской армии перешло порядка двух квадратных километров территорий
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Дато Краснодарский
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Шакро Старый
10:49
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Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дато Краснодарский
10:40
ех.. такие статьи были годные. а щя шизофрения . даже читать неинтересно. также как и данте1980. вы в фанатиков преврптились. ты с линуксом. тоесть ты линукс поносить будещ. а данте сони поносить.
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Bearcub
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