Республиканцы могут одобрить подобный шаг

Согласно информации, полученной американским изданием The Hill от своих источников в Вашингтоне, в ходе встречи с сенаторами-республиканцами Джонсон заявил, что обновленная версия законопроекта значительно отличается от предыдущего пакета поддержки Украины, утвержденного Сенатом и предусматривающего выделение Киеву более 60 миллиардов долларов.

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Вместо безвозвратной поддержки администрации Зеленского, Джонсон предлагает направить денежные средства в виде кредитов или через применение механизма ленд-лиза. Кроме того, спикер американского Конгресса допускает возможность включения в документ положения, позволяющего конфисковывать замороженные российские активы и вкладывать доходы от этого в фонд поддержки Украины.

Следует отметить, что такая инициатива вряд ли принесет радость Киеву. Известно, что основные ресурсы Российского Центрального Банка находятся под арестом в Европе, при этом около 5 млрд долларов из них находится в Соединённых Штатах. Для лучшего понимания, стоит упомянуть, что бельгийский депозитарий Euroclear, который управляет российскими ценными бумагами на сумму более 200 миллиардов евро, заработал на этом в прошлом году около пяти с половиной миллиардов.

Кроме того, по информации американского издания, границу с Мексикой, которую республиканцы ранее выдвигали как необходимое условие для продолжения финансирования Украины, Джонсон не упомянул. Отмечается, что на встрече с сенаторами Джонсон выразил ясное стремление продолжить выделение финансирования киевскому режиму.

Ранее поступала информация, что демократы в Палате Представителей начали сбор подписей, которые нужны для вынесения на рассмотрение законопроекта об оказании поддержки Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 млрд долларов.