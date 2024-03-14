Система кабелей Западной Африки, включающая морские кабели MainOne и ACE, была повреждена на прошлой неделе

Появились сведения о повреждении нескольких подводных кабелей у западного побережья Африки и последствиях для интернет-сервисов на континенте. По данным интернет-аналитических компаний, таких как Netblocks, Kentik и Cloudflare, кабельная система Западной Африки, включающая морские кабели MainOne и ACE, была повреждена на прошлой неделе. В результате этого произошли проблемы с подключением к сети у операторов связи и интернет-провайдеров. Пока неизвестны причины неисправностей.

реклама

Согласно данным Netblocks, серьезные перебои в подключении зарегистрированы в восьми странах Западной Африки. Кот-д'Ивуар, Либерия и Бенин оказались наиболее пострадавшими. Кроме того, проблемы с подключением также возникли в Гане, Нигерии и Камеруне. Некоторые компании сообщили о проблемах в южной части континента. Дуг Мэдори, директор аналитической интернет-компании Kentik, назвал ситуацию "сокрушительным ударом" по интернет-соединению вдоль западного побережья Африки. Он предположил, что проблемы будут продолжаться в течение нескольких недель.

Стоит отметить, что повреждения кабелей у берегов Кот-д'Ивуара произошли всего через месяц после подобных происшествий в Красном море, где также были повреждены три телекоммуникационных кабеля. Это делает явной уязвимость основных коммуникационных инфраструктур. Отмечается, что вероятно, причиной повреждения кабелей стал якорь грузового судна, подвергшегося нападению со стороны хуситов.

В целом, проблемы с подводными кабелями по обе стороны континента создают дефицит пропускной способности, и клиентам приходится искать альтернативные пути подключения. Крупные африканские операторы беспроводной связи MTN Group и Vodacom Group Ltd сообщили о проблемах с подключением, затрагивающих сетевых провайдеров в Южной Африке. Оба оператора работают над перенаправлением трафика через альтернативные сети и сотрудничают с партнерами для ускорения процесса ремонта поврежденных кабелей.