По информации инсайдера, некто передал Кремлю все планы и маршруты операции

По информации от источника из Офиса Президента Украины, за последние три дня, формирования Русского добровольческого корпуса (Запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации), подконтрольные Главному Управлению Разведки Украины потеряли около двух десятков различной бронированной техники, включая танки и боевые машины пехоты, и свыше сотни бойцов.

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По словам инсайдера, состоят эти группировки в основном из сотрудников украинских спецслужб. Сообщается, что данные акции не имеют никакой стратегической ценности и все это нужно Киеву лишь для информационной "перемоги" в период выборов на пост президента Российской Федерации.

Более того, инсайдер сообщил, что в самой ставке определённо есть люди, сотрудничающие с российскими спецслужбами и военными. Директор ГУР Кирилл Буданов доложил Владимиру Зеленскому, что командованию Вооруженных Сил Российской Федерации были известны, и планы, и маршруты, и точки попыток проникновения на территорию России. Источник заявил, что по этим причинам отправленные группы были обречены на гибель, уже на стадии подготовки.

А вдохновляющие видео, записанные на территории Украины, где якобы бойцы РДК вещают из "захваченного российского посёлка", должно было скрыть полный провал данной операции и бессмысленные потери подразделений.