На фоне прибытия высшего командования на передовую, украинские формирования попытались захватить данный населённый пункт

Сообщается, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и руководитель военного ведомства Умеров заявили о своем посещении позиций на линии боевого соприкосновения украинских формирований на восточном направлении и работе в нескольких подразделениях. В настоящее время есть информация о задаче ВСУ по отбитию некоторых населенных пунктов на Угледарском и Авдеевском участках. Контроль над данными населенными пунктами, который был потерян бойцами ВСУ в последние месяцы, является целью украинских сил.

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Практически одновременно с данными о прибытии украинского командования на Донбасс, стали поступать сообщения о штурме поселка "Победа". Эта атака была совершена украинскими резервными подразделениями, которые были брошены в район Марьинки на пути к Угледару. Украинские подразделения, по-видимому, пытались выполнить приказ своего главкома и вернуть полный контроль над данным селом.

Разведка российской армии зафиксировала движение группировки ВСУ, и силами бойцов 255-го полка штурмовая группа была эффективным образом отогнана, с помощью артиллерийского огня на полях около "Победы". По имеющимся данным, после массированного удара со стороны российских вооруженных сил, вся группировка ВСУ была разгромлена именно на данном участке. Таким образом, попытка ВСУ вернуть позиции в населённом пункте "Победа" закончилась неудачей.