Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Maingear начала продажу игровых компьютеров Zero со скрытыми кабелями MG-RC
Основной вишенкой данных сборок являются материнские платы с разъемами, установленными сзади и совместимые с ними корпуса

реклама

  Компания Maingear начала принимать заказы на новую линейку игровых ПК Zero. Особенностью данной серии являются материнские платы с разъемами, установленными сзади, а также корпус, который полностью показывает внутреннюю чистоту устройства.

реклама

  Серия Maingear Zero предлагает несколько уровней производительности и ценовых категорий. Например, модель Zero/Silver начального уровня включает процессор Intel Core i5-14400F, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с подсветкой RGB, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ по стандарту Gen4 M.2 NVMe и графический процессор Nvidia GeForce RTX 4060. Все компоненты установлены в корпус MSI Mag Pano M100 PZ MATX и имеют стартовую цену от 1399 долларов.

  На противоположном конце спектра находится модель Zero/ Ultimate, которая объединяет процессор Intel Core i9-14900K, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с подсветкой RGB, твердотельный накопитель объемом 2 ТБ по стандарту Gen4 и графический процессор Nvidia RTX 4090 с 24 ГБ памяти. Стартовая цена данной модели составляет 3929 долларов.

  Все ПК из серии Zero от Maingear оснащены материнскими платами MSI Project Zero и корпусом MSI Mag Pano M100 PZ. Этот элегантный корпус форм-фактора MATX с панорамным окном из закаленного стекла на 270 градусов привлекает внимание. Все конфигурации используют процессоры Intel и графические процессоры Nvidia.

  Важно отметить, что базовые конфигурации можно настроить в соответствии с потребностями пользователя, например, увеличить объем оперативной памяти или заменить процессор или графический процессор на более подходящий. Компания MSI является одним из нескольких производителей материнских плат, которые продвигают инициативу с разъемами, установленными сзади. Например, Asus называет их BTF сокращение от "Back to the Future". Также есть уникальные решения от компании Gigabyte,в которых также скрыты все кабеля с обратной стороны. Исполнение последней кстати смотрится немного выигрышнее за счет обратного разъёма питания и у видеокарт.

  Основная идея таких платформ заключается в перемещении основных разъемов на заднюю панель материнской платы, что позволяет уменьшить количество кабелей, выходящих спереди, и придать конструкции более привлекательный внешний вид. Вероятно в будущем подобных решений будет куда больше или оно вовсе станет универсальным.

#видеокарты #техника #процессоры #материнские платы #компьютеры #железо #maingear
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
9
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
ChatGPT и ещё два умных алгоритма дали прогноз курса мемного токена Shiba Inu на конец 2024 года
+
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
1
Укрепление стратегического военного сотрудничества Индии и США
+
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
+
Компания Baseus Technology представила новый ультратонкий пауэрбанк для ноутбуков Blade2
+
Новый метод 3D-печати позволяет создавать прочные детали в 5 раз быстрее
+
Samsung может выпустить One UI 6.1 для серии Galaxy S23 уже в марте
+
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
1
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
1
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
+
Стратег Голдман: Бурный рост золота и биткоина свидетельствует о риске прихода "черного лебедя"
+
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
1
Представлена среда выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0 — самая быстрая на рынке, как утверждают её создатели
1
Стоимость производства полупроводников вырастет из-за повышения цен на электроэнергию в Тайване
2
Барнаултрансмаш наращивает мощности: новые двигатели для БМП укрепляют обороноспособность
+
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H2 в июне
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
25
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
11
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
9
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
19
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
85
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
12

Сейчас обсуждают

Серега Абызов
03:56
На "мыльные оперы" многие статьи стали похожи. Во второй серии - вы узнаете, что коллеге видеокарту купила любовница третьего мужа жены... 🤣🤣🤣🤣
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
:-) ПеРеЦ
03:55
Всё верно говоришь !
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
MriS
03:54
Раздражают дырки в экране. Фу 🤢
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
:-) ПеРеЦ
03:52
Заказал два комплекта на Xeon E5 V4 . И ложил я на всех с большим прибором ! И на блогеров и на тутышних "экспертов" по разным ряйзанам ! )))
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
LazyCamel
03:46
А их лидер - вообще ливерная колбаса.
Строительная отрасль Германии пострадала из-за антироссийских санкций
:-) ПеРеЦ
03:45
Полностью согласен !
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
Илья Годяев
03:32
Какое отношение место игры в Стим имеет к её качеству? Только косвенное. Будто бы от этого, например, персона ужасной стала. А что ты про палворлд ни слова не сказал, раз уж место в Стим важно? Она же...
О Xbox Game Pass в 2024 году
Артём Орлов
02:53
HiBit Uninstaller уже устарел, сейчас во всю работает reg organizer.
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
Тимоша Кузнецов
02:29
Неужто решили подтянуться до уровня китайцев за $35
Logitech G Pro X Superlight 2 получила обновление с частотой отклика 4 кГц
glavhyilo
02:27
немцы-это аграрии,пивовары.
Строительная отрасль Германии пострадала из-за антироссийских санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем