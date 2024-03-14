Основной вишенкой данных сборок являются материнские платы с разъемами, установленными сзади и совместимые с ними корпуса

Компания Maingear начала принимать заказы на новую линейку игровых ПК Zero. Особенностью данной серии являются материнские платы с разъемами, установленными сзади, а также корпус, который полностью показывает внутреннюю чистоту устройства.

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Серия Maingear Zero предлагает несколько уровней производительности и ценовых категорий. Например, модель Zero/Silver начального уровня включает процессор Intel Core i5-14400F, 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с подсветкой RGB, твердотельный накопитель объемом 1 ТБ по стандарту Gen4 M.2 NVMe и графический процессор Nvidia GeForce RTX 4060. Все компоненты установлены в корпус MSI Mag Pano M100 PZ MATX и имеют стартовую цену от 1399 долларов.

На противоположном конце спектра находится модель Zero/ Ultimate, которая объединяет процессор Intel Core i9-14900K, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с подсветкой RGB, твердотельный накопитель объемом 2 ТБ по стандарту Gen4 и графический процессор Nvidia RTX 4090 с 24 ГБ памяти. Стартовая цена данной модели составляет 3929 долларов.

Все ПК из серии Zero от Maingear оснащены материнскими платами MSI Project Zero и корпусом MSI Mag Pano M100 PZ. Этот элегантный корпус форм-фактора MATX с панорамным окном из закаленного стекла на 270 градусов привлекает внимание. Все конфигурации используют процессоры Intel и графические процессоры Nvidia.

Важно отметить, что базовые конфигурации можно настроить в соответствии с потребностями пользователя, например, увеличить объем оперативной памяти или заменить процессор или графический процессор на более подходящий. Компания MSI является одним из нескольких производителей материнских плат, которые продвигают инициативу с разъемами, установленными сзади. Например, Asus называет их BTF сокращение от "Back to the Future". Также есть уникальные решения от компании Gigabyte,в которых также скрыты все кабеля с обратной стороны. Исполнение последней кстати смотрится немного выигрышнее за счет обратного разъёма питания и у видеокарт.

Основная идея таких платформ заключается в перемещении основных разъемов на заднюю панель материнской платы, что позволяет уменьшить количество кабелей, выходящих спереди, и придать конструкции более привлекательный внешний вид. Вероятно в будущем подобных решений будет куда больше или оно вовсе станет универсальным.