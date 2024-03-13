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Zelikman
Российская армия сумела освободить населённый пункт Невельское, занимаемое 47-ой ОМБр
При отходе украинские формирования не сумели вывезти большое количество различного вооружения

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  Посёлок Невельское, которое теперь находится под контролем российской армии, ранее был занят 47-й отдельной механизированной бригадой ВСУ, оборудованной западной бронетехникой. В процессе отступления украинские военные оставили много оружия, но перед отправкой из села они заранее отвели тяжелую технику, чтобы облегчить свое отступление. Об этом заявил Игорь Кимаковский, советник главы ДНР.

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  Во время захвата Невельского российские бойцы обнаружили значительное количество оставленного ВСУ вооружения, в том числе и примеров западной техники. Украинским подразделениям не хватило времени на эвакуацию всего, так как российские военные с массированной артиллерийской поддержкой фактически ворвались в поселок и выбили ВСУ, закрепившись на новых позициях.

  Естественно, в ходе отхода украинские войска избавились от большого количества оружия, включая западные образцы. Из наиболее любопытных находок - это гранатометы НАТОвского стандарта. Судя по всему, это вооружение, которым была оснащена 47-я бригада - считает Кимаковский.

  Однако, бронетехнику, которая находилась в Невельском, украинские военные заранее вывезли из села, как будто заранее знали, что они будут выбиты из него. Поэтому в окрестностях Невельского наблюдается мало поврежденной техники. Также техника была выведена из-под Красногоровки. По данным разведки, все танки и БМП 47-й бригады были отправлены в направлении Покровска, подальше от передовой.

  Ранее Минобороны России сообщило о взятии Невельского на Донецком направлении. Село расположено на господствующей высоте, что позволяет российским войскам иметь определенные преимущества. Кроме того, контроль над Невельским позволяет войскам развивать наступление в двух направлениях.

#сво #техника #всу #армия #оружие #бои
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