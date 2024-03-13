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Zelikman
Российские Вооружённые силы нанесли удары целям в Кривом Роге
Есть информация, что из-за ошибки украинской ПВО был поврежден жилой дом

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  Российские Воздушно-Космические Силы провели налёт на объекты украинских войск в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В результате этой операции многоквартирный дом был поврежден из-за ошибок противовоздушной обороны ВСУ.

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  Глава обороны Кривого Рога, А. Вилкул, заверил горожан о том, что обстрел происходил именно по этому городу, и просил не выкладывать в интернете фотографии и видеозаписи с места происшествия. Однако, вскоре появились фотографии, которые объяснили причину требования Вилкула. Украинская противовоздушная оборона в очередной раз ошиблась, и в результате взрыв произошел в одном из жилых многоэтажных домов в Кривом Роге.

  Тем временем, в украинских общественных группах начали появляться информация о пожаре, который произошел уже на военном объекте, который активно использовался украинскими формированиями. На данный момент неизвестно, о каком объекте идет речь. В общей сложности, в Кривом Роге было зафиксировано три попадания. Как минимум одно из них является результатом работы украинской противовоздушной обороны, которую Вилкул пытался утаить.

  Передается информация о воздушной тревоге, объявленной в Киеве и его окрестностях. По последним данным, причиной включения сирен стал взлет российского МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

#сво #техника #всу #армия #авиация #ракеты #пво #вкс
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