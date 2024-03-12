В ходе атаки были уничтожены два вертолёта Ми-8 и несколько дронов Ту-141 Стриж

В рамках последних военных действий, проводимых ВС РФ, по подконтрольному Киеву городу Харьков, было зафиксировано поражение военной инфраструктуры украинских войск.

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Аэродром под названием "Коротич", находящийся в районе населенного пункта Новый Коротыч, используемый Вооружёнными Силами Украины, стал объектом атаки. По имеющейся информации, на данной базе тренируют пилотов легкомоторных самолетов, операторов БПЛА и осуществляют пуски дронов Ту-141 "Стриж". Кроме того, на аэродроме иногда базируются вертолеты Ми-8 Воздушных Сил ВСУ, оказывающие поддержку при атаках по Белгородской области.

Согласно информации от ряда телеграмм-каналов, аэродром был поражен двумя ракетами из трёх. Две ракеты успешно уничтожили два Ми-8 и несколько беспилотников Ту-141 "Стриж", находившихся в ангарах. В результате атаки на объекте возник мощный пожар, видимый на значительном расстоянии.

Судя по уничтожению вертолетов, есть мнение, что наше разведывательное подразделение знало о их наличии на аэродроме. Успешный вывод из строя двух вертолетов ВСУ является значительным результатом, особенно учитывая трудности, с которыми сталкивается Киев в сфере военной авиации.

Аналитики считают, что в последние время российские войска все чаще предпринимают точечные ракетные удары по разным объектам, включая летную инфраструктуру, избегая массированных авиаударов, которые не всегда давали должные результаты. Интересно отметить, что такие удары наносятся по всей территории Украины, а не только в приграничных районах.