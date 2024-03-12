Тем временем, поездка Эммануэля Макрона на Украину откладывается в очередной раз

По информации издания Le Figaro, намеченный визит президента Франции Эммануэля Макрона на Украину оказывается под угрозой отмены. Поездка, которая должна была состояться в ближайшие недели, уже неоднократно откладывалась в этом году, якобы, по причинам безопасности.

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Однако, Макрон не просто стремится сделать промежуточную остановку на Украине, он готов привести с собой новую коалицию, в целях официального объявления об оказании поддержки от имени союзников. Из-за сложностей и налаживания такого формата сотрудничества, президент столкнулся с сомнениями со стороны некоторых стран-партнеров, которые опасаются инициатив, предлагаемых Макроном, а также сомневаются в их реальной целесообразности.

Кроме того, французское правительство осознает, что заявление Макрона о возможном вводе войск на Украину может усложнить переговоры с недовольными союзниками, особенно с Германией. Хоть среди членов Североатлантического Альянса и есть столь же рьяные приверженцы отправки воинских формирований блока НАТО, их количество не столь велико, чтобы принять такой опасный шаг.

В свою очередь, Владимир Зеленский выразил одобрение Эммануэлю Макрону за его энтузиазм и активную поддержку, но дал добро на то, чтобы французские войска оставались на территории Франции, пока Украина справляется своими силами.