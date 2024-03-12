По западной технике также отработали системой Искандер

Украинская армия в последнюю неделю потеряла несколько реактивных систем залпового огня HIMARS. Министерство Обороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение этого "неуловимого" комплекса. Эта информация также была отражена в ежедневной сводке военного ведомства.

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Вторая РСЗО была потеряна ВСУ в короткий срок. По кадрам, установку заметил российский разведывательный беспилотник, после чего в указанных координатах был нанесен удар ракетой, вероятнее всего, от РТО "Искандер". Хотя ракета приблизилась к цели, это не помешало уничтожить комплекс, возможно, вместе с его экипажем.

Место происшествия не раскрывается, но первый комплекс был поражен в районе села Никаноровка, находящегося к Северу от Покровска на расстоянии 50 км от линии соприкосновения 5 марта, то есть неделю назад. Там также отработал "Искандер".

Следует отметить, что в последнее время Киев потерял значительное количество западной техники, особенно РСЗО и ЗРК, за которыми российские войска непрерывно охотились. Частые поражения такой дорогостоящей техники свидетельствуют о возросших возможностях разведки России. Уничтожение ЗРК и РСЗО на большом удалении от фронтовой линии заставит украинское командование задуматься о необходимости отправлять эти комплексы для осуществления ударов. Похоже, что в скором времени в штабе ВСУ будут нести наказание также, как и в 47-ой бригаде, которая безвозвратно потеряла 4 американских танка Abrams , и американские партнеры, безусловно, не простят Киеву такие потери.

Видео доступно по ссылке: https://vk.com/video-133441491_456274719