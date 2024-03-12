Валовая стоимость поставок сырой нефти выросла до самого высокого уровня с октября, достигнув $1,86 млрд за недельный период

Как сообщает издание Bloomberg, экспорт сырой нефти из России морским транспортом достиг исторического максимума за последний год. Поставки из Тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм затруднил погрузочные операции на прошлой неделе.

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На протяжении предшествующей недели к 10 марта, экспорт увеличился на 590 тысяч баррелей в день. Этот рост произошел вскоре после того, как Москва подтвердила свою преданность усилиям ОПЕК+ в предотвращении глобального профицита и поддержании цен путем ограничения добычи. Еженедельные поставки превысили ожидания на 420 тысяч баррелей в сутки в первом квартале, и средняя поставка за четыре недели превысила целевой показатель на 80 тысяч баррелей в день.

Во втором квартале Россия планирует отказаться от установки экспортных целей и сосредоточиться на ограничениях добычи. Валовая стоимость поставок сырой нефти подскочила до самого высокого уровня с октября, достигнув $1,86 млрд за 7-дневный период. Это было достигнуто несмотря на международные санкции.

На прошлой неделе в Тихоокеанском порту Козьмино было погружено 11 танкеров, что всего на один меньше рекорда, установленного за предыдущую неделю до 4 февраля, и на 5 больше, чем во время штормов на предыдущей неделе, когда скорость ветра достигала 40 миль в час.

Также поставки сырой нефти с месторождений «Сокол» в Де-Кастри, находящихся в 700 милях к северу, вернулись к почти нормальному уровню, при этом танкеры напрямую доставляют грузы на китайские нефтеперерабатывающие заводы, а не перегружают их на другие суда. Однако, поставки на индийские заводы все еще остаются небольшими: 10,5 миллионов баррелей нефти все еще находится на танкерах, находящихся в Восточно-Китайском море или стоящих на якоре возле портов КНР.

Первая партия «Сокола» была доставлена на нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от пакистанского порта Карачи. Валовая стоимость экспорта нефти из России выросла с пересмотренных $1,53 млрд на предыдущей неделе. Средний доход за четыре недели также увеличился, достигнув около $1,66 млрд в неделю.