Сообщается о серьезных пожарах на некоторых объектах, которые ранее обеспечивали топливом военную технику Киева





Российские воздушные силы продолжают наносить ночные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины в глубине ее территории. На эту ночь необходимо отметить, что российские беспилотные аппараты атаковали объекты топливно-энергетического комплекса на Западе Украины. Помимо этого, были поражены районы сосредоточения военной противовоздушной обороны, объекты военно-промышленного комплекса и места размещения Вооруженных Сил Украины. Об этих событиях сообщают российские источники.

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Ночью российскими беспилотниками типа "Герань" были атакованы хранилища горюче-смазочных материалов в городах Кременец Тернопольской области и Броды Львовской области. В обоих случаях беспилотникам удалось уничтожить цели, поскольку украинская военная противовоздушная оборона не смогла им противостоять.





По данным различных телеграм-каналов, в Кременце "Герань" поразили резервуар с топливом на местной нефтебазе ПАО "Лукойл-Украина", после чего возник сильный пожар. В Бродах на резервуары нефтебазы ПАО "Галнефтегаз" было нанесено два удара "Герани" для большей надежности. Это нефтехранилище использовалось для снабжения ГСМ Вооруженных Сил Украины, и теперь она не сможет выполнять эту функцию в течение длительного времени.

Отмечается, что украинская военная противовоздушная оборона значительно ослабла после множества потерь зенитно-ракетных комплексов и отсутствия боеприпасов. Многие объекты вообще остались без должного ПВО, поскольку комплексы были перераспределены для обеспечения защиты наиболее важных объектов. Без поддержки со стороны западных стран и новых поставок оружия решить проблему противовоздушной обороны Киеву не удастся, особенно учитывая, что Россия продолжает наращивать количество ночных ударов. Тем не менее, это не мешает Генеральному Штабу Вооруженных Сил Украины заявлять об отражении всех дронов и ракет российской армии.