Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские войска поразили склады ГСМ ВСУ на Западе Украины
Сообщается о серьезных пожарах на некоторых объектах, которые ранее обеспечивали топливом военную технику Киева

реклама


  Российские воздушные силы продолжают наносить ночные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины в глубине ее территории. На эту ночь необходимо отметить, что российские беспилотные аппараты атаковали объекты топливно-энергетического комплекса на Западе Украины. Помимо этого, были поражены районы сосредоточения военной противовоздушной обороны, объекты военно-промышленного комплекса и места размещения Вооруженных Сил Украины. Об этих событиях сообщают российские источники.

реклама

  Ночью российскими беспилотниками типа "Герань" были атакованы хранилища горюче-смазочных материалов в городах Кременец Тернопольской области и Броды Львовской области. В обоих случаях беспилотникам удалось уничтожить цели, поскольку украинская военная противовоздушная оборона не смогла им противостоять.


  По данным различных телеграм-каналов, в Кременце "Герань" поразили резервуар с топливом на местной нефтебазе ПАО "Лукойл-Украина", после чего возник сильный пожар. В Бродах на резервуары нефтебазы ПАО "Галнефтегаз" было нанесено два удара "Герани" для большей надежности. Это нефтехранилище использовалось для снабжения ГСМ Вооруженных Сил Украины, и теперь она не сможет выполнять эту функцию в течение длительного времени.

  Отмечается, что украинская военная противовоздушная оборона значительно ослабла после множества потерь зенитно-ракетных комплексов и отсутствия боеприпасов. Многие объекты вообще остались без должного ПВО, поскольку комплексы были перераспределены для обеспечения защиты наиболее важных объектов. Без поддержки со стороны западных стран и новых поставок оружия решить проблему противовоздушной обороны Киеву не удастся, особенно учитывая, что Россия продолжает наращивать количество ночных ударов. Тем не менее, это не мешает Генеральному Штабу Вооруженных Сил Украины заявлять об отражении всех дронов и ракет российской армии.

#сво #техника #всу #армия #оружие #топливо
+
Написать комментарий (0)
В России разработано новое покрытие военной техники для маскировки от тепловизоров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Тихом океане намерены построить «Русский мир»
13
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
9
Видео: В Сети появились кадры обугленного остова четвертого танка Abrams, пораженного в Бердычах
1
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
Дженсен Хуанг заявил, что графическому чипу следующего поколения понадобиться полноценная СЖО
8
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Липецкий тракторный завод возобновляет работу для производства сельхозтехники
1
БелАЗ преодолел отсутствие Siemens и GE, создав новый электродвигатель
+
В России создали гель, помогающий при нефтедобыче
+
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
4
Новаторский материал из России трансформирует газотурбинные и космические технологии
3
В Германии восхитились новой российской "чудо-бомбой" Д-30СН, применяемой авиацией
+
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
2
В России создан недорогой материал на основе нитрида индия и кремния для ИК-технологий
+
Поедание французами свыше 150 миллионов лягушек в год привело к урону экосистеме
3
В России разработали новый бронеавтомобиль "Зубило" для поддержки штурмовых групп
2
Трамп: Путин начал разговоры о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена
1
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 20 и GTX 16 "Turing" получили неофициальную поддержку Resizable BAR
2
Произошли утечки данных нового дизайна iPhone 16
+
Xiaomi начала работу над смартфонами серии Redmi K80
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 2
18
10 процессоров Intel и AMD, которые подходят для оптимальной игровой сборки в разрешении 2К
43
5 причин, почему я не буду переходить с Google Chrome на другой браузер
25
Итоги гоночного уик-энда 9-10 марта
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
11
Проект ВА-111 "Шквал" - самая быстрая ядерная торпеда в мире, испаряющая воду на своём пути
12
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+
История и причины успеха Telegram, путь от мессенджера до конкурента YouTube
4
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
5
Settimana News: США переживают экзистенциальные кризисы каждые 80 лет — и четвёртый уже наступил
3

Сейчас обсуждают

Вадим Царах
12:19
Украинцы: вшатали а50 и повредили ил76 Мы: уиииии, мы нашли подбитый танчик всу! Украинцы: вшатали Цезарь Куников Мы: уиииии, танчик абрамс подпалили Украинцы: вшатали Сергей Котов Мы: о! Еще танчик о...
ОСКАР в Голливуде – Самые яркие моменты 96-й церемонии вручения премии
Михаил Иванович
12:18
Не без помощи самой России
США планируют инвестировать в экономику и демократию Армении в 2025 году $52 млн
Михаил Иванович
12:17
Про любую соц. сеть так можно сказать
Трамп: TikTok угрожает нацбезопасности США, но его запрет сделает популярным Facebook*
Trydognite
12:17
Он нужен работающим людям, которые пришли на работу, подключили монитор, мышку, клавиатуру и работают. Закончился рабочий день, забрали в сумке его, подключили дома и работают дома. Очень удобно, когд...
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
Михаил Иванович
12:16
Арабские страны не вписались за Газу, хотя шума столько было. Так что да, столько оружия им не нужно.
Франция призывает арабские страны вернуть оружие и боеприпасы, купленные у Парижа
Александр Самсонов
12:14
Я так понимаю 45 дюймов 21:9 это будет 3440x1440. Маловато будет ppi
Компания LG Electronics представила свою новую линейку игровых мониторов UltraGear OLED 2024
nonses84
12:13
"До последнего украинца" Как и было задуманно изначально.
В Минобороны Словакии предложили вместо отправки войск НАТО выдать Украине беженцев-призывников
Вадим Кудрявцев
12:10
не надо нам такого обзора.мы мочу такую не пьем
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Олесь Кука
12:10
Так и Искандеры есть с тактическими ядерными зарядами. Им вобще подлетать не надо, время развертывания до пуска первой ракеты - 5 мин.
The War Zone: Моделирование показало успешность нанесения ядерных ударов по РФ самолетами F-35A
Александр Самсонов
12:09
Будет очень интересно посмотреть как их коннектор будет полыхать после 10 секунд под полной нагрузкой в 1400 ватт
Qualcomm готовится представить на следующей неделе процессор Snapdragon 8s Gen 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем