Благодаря инновационной технологии, техника будет защищена от некоторых средств поражения, нацеливаемых по тепловому следу

В скором времени российские вооруженные силы смогут использовать новое маскирующее покрытие, способное скрывать бронетехнику от детекции тепловизорами. Инновационное покрытие, получившее название "теплосфера", разрабатывается в Центре НТИ "Цифровое материаловедение" МГТУ имени Баумана.

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Специалисты МГТУ имени Баумана смогли создать новое теплоизоляционное покрытие, которое способно скрывать от детектирования машины и бронетехнику тепловизорами. Первые испытания уже проведены в зоне СВО, где при помощи "теплосферы" были замаскированы танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, автомобили и другая техника. Это покрытие легко наносится поверх краски.

Техника, используемая в военных целях, обычно не оснащена теплоизоляцией для уменьшения вероятности обнаружения противником. Однако такие типы "накидок" делают потенциальные цели менее заметными, так как они сливаются с температурным спектром окружающей среды и перестают быть лёгкими мишенями для некоторых средств поражения.

"Известия" приводят слова военного эксперта Алексея Леонкова: "Такая новая разработка позволит создавать технику, которая будет менее контрастной и скрытной для тепловизионных систем противника".

В настоящий момент разработчики тщательно дорабатывают "теплосферу", учитывая выявленные недостатки в ходе испытаний. Так как основа покрытия состоит из полиуретана и полых стеклянных микросфер, возникли некоторые вопросы к огнеустойчивости материала. Кроме того, использование такого покрытия может привести к перегреву техники. Однако разработчики заявляют, что эти проблемы решаемы и обязуются внести необходимые изменения, чтобы обеспечить безопасное использование покрытия.