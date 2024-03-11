ReBAR позволяет оптимизировать использование ресурсов драйверами и системой

Опытный разработчик Terminatorul поделился своим драйвером UEFI для включения функции ReBAR (адресация с изменяемым размером) на системах с графическими картами архитектуры Nvidia Turing. Ранее владельцы видеокарт GeForce GTX 16- и RTX 20-серий лишены возможности использовать функцию ReBAR.

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NVStrapsReBAR - это новая версия UEFI-драйвера, которая позволяет модифицировать прошивку платы для настройки размера адресной панели. Ее можно настроить как автоматически, так и вручную. Однако, частая перезапись данных в прошивку несет определенные риски. Разработчик объясняет, что обычно функцию ReBAR включают с помощью обновления vbios, но независимый взлом таким способом не работает, поскольку Nvidia зашифровывает и подписывает vbios своих видеокарт.

В настоящее время драйвер UEFI NVStrapsReBAR от сторонних производителей доступен только для опытных пользователей и профессионалов, так как существует некоторый риск повреждения платы. AMD представила свою версию ReBAR под названием Smart Access Memory (SAM) для процессоров Ryzen 5000-й серии Zen 3 и графических процессоров RX 6000-й серии RDNA 2 еще в 2020 году. Технически эта функция существует с момента PCIe gen 2.0, но пока была игнорирована в индустрии ПК. После анонса SAM и значительных улучшений производительности мы начали видеть более широкую поддержку этой функции в индустрии.

Суть функции ReBAR заключается в оптимизации использования ресурсов драйверами и системой. Ранее размер блока видеопамяти составлял 256 МБ, но современные системы способны работать гораздо лучше. Однако, функция ReBAR не всегда приводит к гарантированному повышению производительности в каждой игре или приложении. Тестирование на графических процессорах Radeon показывает прирост производительности от 5% до 24% в определенных играх, но есть случаи, когда функция не дает никаких преимуществ или даже негативно влияет на производительность. Поэтому AMD и Nvidia предоставляют профили изменения размера панели для каждой игры. Согласно Intel, графические процессоры Intel Arc A-GPU всегда должны поддерживать возможность изменения размера панели.