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Zelikman
Стало известно, что в ходе ночной атаки была поражена гостиница "Аэропорт" в Харькове
Данный объект использовался как пункт временной дислокации для Вооруженных Сил Украины

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  В ночь с 10 на 11 марта в аэропорту Харькова под ударом оказался пункт временного размещения украинских военнослужащих - гостиница "Аэропорт". Российские аппараты-камикадзе типа "Герань" успешно атаковали объект, несмотря на попытки украинской противовоздушной обороны сбить беспилотники. Власти Харькова сообщили о поражении данного объекта, но не раскрыли подробностей, отметив только поражение "гражданских объектов".

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  Однако, на самом деле гостиница была использована киевскими вооруженными силами в качестве временного жилья для военнослужащих. "Аэропорт" Харькова с самого начала российской спецоперации находится под контролем военных, которые активно эксплуатируют его для своих нужд. В настоящее время на территории аэропорта проводятся работы по укреплению обороноспособности в случае наступления российских войск. Количество пострадавших в гостинице и другие подробности пока неизвестны, но местные жители сообщают о наличии скорой помощи неподалеку от здания.

  По имеющейся информации, в аэропорту Харькова продолжаются работы по созданию укреплений, а сама территория используется исключительно военными службами. Некоторое время назад здесь также располагались иностранные добровольцы, но на данный момент их присутствие не подтверждается. На месте прилёта работают экстренные службы, совершаются разборы завалов и ликвидация последствий пожаров, возникших после удара российских беспилотников-камикадзе "Герань".

#сво #техника #всу #армия #оружие #бпла #дроны-камикадзе #удар
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