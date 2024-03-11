Компания также планирует обновить, или перенести десятки других своих магазинов

В этом месяце Apple Inc. открывает свой восьмой магазин в Шанхае, дополнив крупнейшую в мире розничную сеть после Соединённых Штатов Америки на фоне замедления продаж iPhone в Китае.

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Новый Apple Jingan расположен в центре города, где уже находится самое большое количество магазинов Apple Store на китайском континенте. Его открытие запланировано на 21 марта и он станет одним из 47 магазинов, разбросанных по всей стране с населением 1,4 миллиарда человек.

Продажи iPhone компании Apple, базирующейся в Купертино, Калифорния, существенно снизились в Китае с момента выхода последней версии в сентябре. Однако, страна остается жизненно важным рынком с крупнейшей в мире базой пользователей смартфонов и потенциалом для роста продаж Аксессуаров экосистемы, таких как Apple Watch. Рынок мобильной связи в Китае сократился на 7% в течение первых шести недель 2024 года.

Новый магазин в Шанхае – это часть более широкой экспансии Apple, которая позволит компании оживить свою розничную деятельность путем открытия новых и реконструированных помещений. Согласно имеющейся информации, компания планирует открыть десятки новых, перенесенных или обновленных магазинов в ближайшие годы.