В какой-то момент борт перестал откликаться на сообщения авиадиспетчера и отклонился от своего маршрута

Авиакомпания Batik Air, входящая в группу Lion Group, временно отстранила двух пилотов после того, как они заснули во время внутреннего рейса в конце января, сообщает представитель компании.

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Это был рейс 6723, который перевозил 153 пассажиров из Кендари на Сулавеси в Джакарту. Однако, ни капитан, ни второй пилот не откликнулись на сообщения авиадиспетчера и другого воздушного судна, по данным Национальной комиссии по безопасности на транспорте. Airbus A320 не смог следовать заданному маршруту и начал двигаться в сторону Индийского океана.

Через 28 минут после последнего сообщения от второго пилота, капитан проснулся и обнаружил, что борт не летит по правильной траектории. Затем он обнаружил, что его помощник также уснул и разбудил его, говорится в отчете Национальной комиссии о произошедшем "серьезном инциденте".

На предыдущем этапе рейса из Джакарты в Кендари капитан предложил второму офицеру "отдохнуть", так как знал, что пилот не получил должного отдыха. Второй пилот спал в кабине пилотов примерно 30 минут, как описывается в отчете.

Batik Air заявила в субботу, что придерживается политики отдыха, соответствующей правилам, чтобы обеспечить экипажу оптимальные физическое и психическое состояние при выполнении своих обязанностей. Lion Air, частный перевозчик, уже несколько лет подвергается критике в связи с показателями безопасности полетов. Компания неоднократно сталкивалась с повреждением воздушных судов, которые не подлежали ремонту.