Самый существенный урон был нанесён 48-му арсеналу в Винницкой области

Российские дроны-камикадзе продолжают атаковать военные и инфраструктурные объекты на территории Украины. Ночь с субботы на воскресенье не стала исключением. В то время как в генштабе Вооруженных Сил Украины заявляют о "поражении" практически всех российских беспилотников, украинские сообщества вещают о прилётах в Николаевской, Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях, а также в Харькове.

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По информации российских источников, удары наносились по пунктам временного и постоянного размещения украинских резервов, а также по местам хранения боевой техники и боеприпасов. По информации от ряда источников, в Винницкой области был нанесен удар по 48-му арсеналу, расположенному на юге Калиновки. По имеющимся данным, на склады были доставлены артиллерийские снаряды из числа обещанных Западом, которые они собирают по всему миру.

Удар был совершен двумя беспилотниками типа "Герань-2", и оба дрона-камикадзе попали точно по цели. В результате атаки на арсенал возник пожар в сопровождении повторных подрывов. Звуки взрывов были слышны по всему району. Возникший пожар был зафиксирован даже из космоса.

Местные власти признали инцидент, но без уточнений, лишь заявив о попадании по некоему "инфраструктурному объекту". Также подтверждается налет дронов-камикадзе на объекты в Одессе, власти сообщают о большом пожаре на "промышленном предприятии", опять же без подробностей. Кроме того, в ночь был совершен удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

В то же время, командующий Воздушными силами Украины, Николай Олещук, заявил, что украинское ПВО отбила 35 "Гераней" из 39 запущенных по Украине. Однако не удалось перехватить четыре зенитные ракеты С-300, которые поразили Харьков.