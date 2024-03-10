По мнению президента США, израильская армия должна сделать акцент на защите мирных граждан

В субботу американский лидер Байден высказал свое мнение о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, утверждая, что он скорее вредит, чем помогает своей стране в своем подходе к борьбе с ХАМАС в секторе Газа.

реклама

Президент США поддержал право Израиля на преследование членов ХАМАС, однако подчеркнул, что Нетаньяху должен делать акцент на защите мирных жителей, погибающих в результате предпринимаемых операций. Байден в течение долгого времени предупреждал, что Иерусалим может потерять международную поддержку в связи с растущим количеством жертв в Газе.

Байден также заявил, что число погибших в Газе противоречит ценностям, защищаемым Израилем, и это по его мнению, большая ошибка. Он также отметил, что операция Израиля в городе Рафах в Газе, где проживает более 1,3 миллиона мирных палестинцев, является для него неприемлемой, однако поставки оружия, такого как "Железный Купол", не будут прекращены.

Байден надеется добиться временного прекращения огня до начала рамадана на следующей неделе, хотя это становится все более маловероятным, так как ХАМАС отказался от сделки, предложенной США и их союзниками, которая привела бы к приостановке боевых действий на шесть недель, освобождению заложников и заключенных со стороны обеих сторон, а также увеличению объема гуманитарной помощи в Газе.

Израиль остается приверженным продолжению своего вторжения и уничтожению ХАМАС. В то же время, по данным Министерства здравоохранения, в Газе погибли более 30 000 палестинцев, в основном женщины и дети, и сотни тысяч страдают от голода. Байден отметил, что директор ЦРУ Билл Бернс находится в регионе в настоящее время, пытаясь возродить сделку.