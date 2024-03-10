Из-за большого наплыва пользователей геймеры потеряли доступ к игре

Игроки популярной игры Arrowhead чувствовали себя на грани срыва с момента появления мехов и другой техники в начале этого месяца. Их предвкушение достигло кульминации, когда официальный аккаунт @helldivers2X объявил о выпуске нового экзоскелета Exo-45 "Патриот". Через два дня игроков призвали освободить фабрики роботов, производящие костюмы, после внезапной атаки. Вознаграждение за освобождение планеты и фабрик дает игрокам доступ к желанному тяжелому оружию.

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Игроки активно откликнулись на призыв, какого не ожидали ни команда разработчиков игры, ни генеральный директор Йохан Пилестедт, ни даже Джоэл, таинственный мастер вселенной Helldivers 2. Тысячи и тысячи игроков прибыли на Тянь-Кван, чтобы получить шанс пилотировать один из новых экзоскелетов, как только появилась такая возможность. Понятно, что в борьбе за контроль над новым оружием прекрасно было видно обилие свободы. Пожалуй, даже слишком много свободы.

По словам Пилестедта, реакция на внутриигровое событие превзошла их ожидания, и в результате планета и фабрика были освобождены гораздо быстрее, чем планировалось изначально. Хотя это звучит как победа для всех участников, победа не прошла без жертв. В данном случае жертвой снова стали игроки, которые из-за проблем с загрузкой и пропускной способностью не смогли попасть в игру.

Согласно Downdetector, сообщения о недоступности серверов, казалось, прекратились в пятницу вечером и продолжали сокращаться до раннего утра субботы. По мере приближения выходных непонятно, сохранятся ли проблемы, вернутся ли они снова или они были окончательно решены. Проблемы с серверами возникли всего через несколько недель после изначальных проблем с доступностью игры при запуске.