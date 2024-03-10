За последние недели противовоздушная оборона существенно ослабла

Как сообщают украинские источники, Россия активно увеличивает использование беспилотных дронов-камикадзе под названием "Герань" для нанесения ударов по военным объектам страны. Особенно часто такие дроны используются в Одессе, где каждую ночь прилетает от 8 до 12 единиц "Герани". Это связано с ослаблением украинской противовоздушной обороны, вызванной отсутствием зенитных ракет.

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По данным источника в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, украинское ПВО на грани краха из-за отсутствия необходимого вооружения. Если к этому добавить уничтожение мобильных групп ПВО для противодействия "Гераням", то украинским военным фактически нечем сбивать эти дроны. Российская сторона искусно использует эту слабость и наносит удары по южным областям Украины. Кроме того, постоянные ракетные атаки баллистическими боеприпасами ощущаются в Харькове, но стоящие на вооружении комплексы ПВО не способны перехватить эти угрозы.

Только в Одессе каждый день фиксируется не менее 8-12 "Гераней". Иногда на Украину прилетают ракеты, против которых фактически нечем работать, заявляют украинские источники. Ситуацию осложняет переброска зенитных комплексов ближе к полю боя для ведения борьбы с российскими самолетами. Однако, этот шаг привел к ослаблению противовоздушной обороны в некоторых городах, что активно используют российские военные. По данным источника, только очень важные объекты остаются под защитой ПВО в тыловых районах, в то время как все остальные остались без должной защиты

По поступающей информации, количество беспилотников у России постоянно растет, в то время как у украинской ПВО оно сокращается. Без дополнительных инвестиций и крупных поставок вооружений решить эту негативную динамику для Вооруженных Сил Украины становится невозможно, отмечает информатор.