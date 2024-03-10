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Zelikman
СБУ проведёт проверку в отношении военных из-за потери одного из комплексов Patriot
В Киеве опасаются, что как минимум одна из уничтоженных систем ПВО могла стать результатом утечки от военнослужащих

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  На Украине возникает необходимость в проведении расследования в отношении военного подразделения противовоздушной обороны вследствие уничтожения зенитного ракетного комплекса "Patriot" российскими войсками. Данный комплекс, произведённый в Соединённых Штатах Америки, был утрачен на территории Донецкой Народной Республики в результате мощного и точного ракетного удара со стороны России.

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  Согласно информации украинской прессы, ссылающейся на экспертов, такой результат мог быть достигнут путем отслеживания маршрута перемещения "Patriot" до момента его развертывания. В связи с этим появился вопрос на повестке дня: возможно ли, что информация утекла от кого-то из украинских военных. В частности, утверждается, что российская армия могла получить данные от украинских военных, которые знали о маршруте перемещения дорогостоящего зенитно-ракетного комплекса. Именно по этой причине обсуждается вариант проведения расследования со стороны Службы безопасности Украины с целью определения возможных утечек информации.

  Помимо этого, на Украине обсуждаются и негативные аспекты принудительной мобилизации, которые затрагивают интересы киевских властей. Приводится ссылка на то, что с увеличением числа военнослужащих в украинской армии, неодобрительно настроенных и противоречащих их взглядам, а также с повышением жесткости действий сотрудников военных комиссариатов, растет вероятность появления в рядах действующих в Донецкой Народной Республики войск тех, кто готов использовать свое положение против правительства в Киеве. Не обязательно это означает передачу информации российским военным, но возможны и другие воздействия, такие как саботаж выполнения приказов руководства или отказ от исполнения своих обязанностей на уровне, которое предполагается в ходе вооруженного конфликта.

#сво #техника #всу #армия #оружие #пво #patriot #сбу
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