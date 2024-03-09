В Генштабе не понимают, каким образом российская армия выяснила маршруты движения данных подразделений

Как сообщает источник из Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, военное руководство озадаченно тем фактом, что российские Воздушно-Космические Силы сумели уничтожить 3 из 5 передвижные группы противовоздушной обороны, которые должны были охотиться за российскими самолётами.

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Судя по всему, по словам информатора, вероятно документы попали в руки российской стороны, где были отображены время и место передвижения данных подразделений. Изначально планировалось, что подобные группы сумеют эффективно бороться с мощной российской авиацией, чтобы ослабить давление на оборонительные линии украинской армии. Однако, каким-то образом Министерство Обороны Российской Федерации имело все необходимые данные, чтобы разрушить планы Генштаба ВСУ.

Инсайдером сообщается, что в уничтоженные группы входили 3 зенитно-ракетных комплекса Patriot и многофункциональный радар для обнаружения целей. Всё это было потеряно в течение последних двух недель, и такие потери являются существенными для украинской системы противовоздушной обороны.

Есть вероятность, что некто из представителей украинского министерства обороны передал план с маршрутами передвижения подразделений ПВО ВСУ и военному руководству Зеленского придётся пересмотреть свою тактику, так как в данном приёме охотники стали жертвами.