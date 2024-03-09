Данный населённый пункт находится за Часов Яром

Российские вооруженные силы не прекращают наступление на практически всех направлениях, на линии боевого столкновения происходят лишь незначительные изменения. Ожесточенные бои разворачиваются в районах Авдеевки и Часов Яра. Также на других направлениях бойцы продолжают давить на ВСУ, не давая им возможности перебросить войска на самые опасные участки. По данным польских источников, Киев начал вводить в бой стратегические резервы, отводя их с северного направления.

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На направлении Купянская ситуация остается без изменений, бои продолжаются в окрестностях Синьковки, где украинская сторона дважды нападала на российские позиции. В районе Табаевки войска России нанесли удары по силам ВСУ, а в районе Терны штурмовые группы вышли к поселку, однако пока не проникли в него, бои идут на подступах.

На Донецком участке подразделения продвигаются вперед и занимают более выигрышные позиции в окрестностях Белогоровка, Георгиевка, Клещеевка, Ивановское (Красное), Курдюмовка и Новомихайловка. Из Дружковки, находящейся за Часов Яром, начали эвакуацию сотрудников украинского Министерства внутренних дел и вывоз документов.

На Авдеевском направлении российские войска продолжают оказывать давление на ВСУ, отражая контратаки переброшенных войск Украины на данное направление. Продвижение имеется, но незначительное. Украинская сторона сохраняет присутствие в районах Тоненькое и Орловка, а за Бердычи разворачивается ожесточенная битва. За сутки было отражено девять контратак со стороны украинских войск.

На Южно-Донецком участке российские войска благодаря решительным ударам улучшили свои позиции в районах Ровнополь и Водяное, а также успешно отбили атаку украинских формирований в районе Владимировка. В Херсонщине ситуация остается без изменений, бои разворачиваются в районах Работино и Вербовое.

Потери украинских вооруженных сил за сутки по всем направлениям следующие: по личному составу - 975 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, четыре бронемашины, три боевые машины пехоты, одно бронетранспортёрное средство "Stryker"; по артиллерии - три гаубицы Д-30, одна Д-20, САУ "Гвоздика". Также были уничтожены ЗРК "Стрела-10", РЭБ-станция "Хортица" и склады боеприпасами. В ходе контрбатарейной борьбы были подбиты: три гаубицы M777, РСЗО RM-70 "Vampire", САУ "Caesar", противотанковая пушка "Рапира", станция радиолокационной контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".