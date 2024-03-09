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Zelikman
Компания X анонсировала запуск телевизионного приложения для Smart-TV
Компания продолжает расширяться в различных сферах, стараясь охватить как можно больше сервисов

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  Компания X (бывший Twitter), которой руководит миллиардер Илон Маск, анонсировала запуск телевизионного приложения для смарт-телевизоров Amazon и Samsung в ближайшие недели, как сообщает издание Fortune, ссылаясь на анонимного сотрудника компании, занимающегося развитием социальной сети.

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  По словам этого источника, Маск стремится увлечь пользователей просмотром длинных видео при хорошем разрешении и намерен противостоять популярной платформе YouTube. Внешне новое приложение похоже на телевизионную версию YouTube, добавил источник.

  Согласно данным из издания Fortune, среди других сервисов, с которыми Маск стремится конкурировать, есть платформа прямых трансляций Twitch, приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal и форум социальных сетей Reddit.

  Таким образом, компания известного предпринимателя стремится создать конкурентоспособное телевизионное приложение для онлайн-видео контента, вступая в борьбу с уже устоявшимися платформами и сервисами. С ожидаемым запуском на следующей неделе, данное приложение представляет собой шаг вперед к дальнейшему расширению экосистемы компании Х и интенсивному соперничеству на рынке стримингового видео контента и на других популярных среди пользователей платформах.

#технологии #илон маск #youtube #социальная сеть #платформа x
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