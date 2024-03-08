На Банковой уже разрабатывают механизмы по лишению украинских граждан данного защитного инструмента

Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрации Зеленского поступил запрос от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины. Военные требуют запретить гражданам проводить фото и видеофиксацию действий сотрудников территориальных центров комплектации.

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Военное руководство требует приравнять данную деятельность к фотографированию секретных объектов, пунктов дислокации украинских войск и результатов поражения российскими ракетами. Необходимо ввести уголовную ответственность за создание подобных материалов, по мнению генералитета.

В сеть зачастую выкладываются видеоматериалы, на которых можно бывает лицезреть, как сотрудники военных комиссариатов и ТЦК силой заталкивают украинских граждан в автобусе для дальнейших мобилизационных мероприятий и отправки на передовую. Такие видеозаписи дискредитируют военных на Украине настолько, что мирные жители при виде людей в форме стараются держаться от них подальше или вовсе атакуют их первыми.

Как заявляет инсайдер, администрация Зеленского совместно со Службой Безопасности Украины продумывают специальные механизмы для решения данной задачи. В это же время, технологи разрабатывают информационную кампанию, с помощью которой можно будет ввести новые законодательные акты, запрещающие вести съёмку, без масштабных протестных акций со стороны населения.

Всем очевидно, что это лишение граждан единственной защиты от сотрудников военкоматов и беспредела с их стороны, и такие поправки могут быть бурно восприняты общественностью. Однако, со слов источника, Киев постарается представить данную инициативу, как "необходимые меры борьбы с попытками российского ИПСО сорвать мобилизацию на Украине".