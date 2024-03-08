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Как сообщает источник из Офиса Президента Украины, администрации Зеленского поступил запрос от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины. Военные требуют запретить гражданам проводить фото и видеофиксацию действий сотрудников территориальных центров комплектации.
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Военное руководство требует приравнять данную деятельность к фотографированию секретных объектов, пунктов дислокации украинских войск и результатов поражения российскими ракетами. Необходимо ввести уголовную ответственность за создание подобных материалов, по мнению генералитета.
В сеть зачастую выкладываются видеоматериалы, на которых можно бывает лицезреть, как сотрудники военных комиссариатов и ТЦК силой заталкивают украинских граждан в автобусе для дальнейших мобилизационных мероприятий и отправки на передовую. Такие видеозаписи дискредитируют военных на Украине настолько, что мирные жители при виде людей в форме стараются держаться от них подальше или вовсе атакуют их первыми.
Как заявляет инсайдер, администрация Зеленского совместно со Службой Безопасности Украины продумывают специальные механизмы для решения данной задачи. В это же время, технологи разрабатывают информационную кампанию, с помощью которой можно будет ввести новые законодательные акты, запрещающие вести съёмку, без масштабных протестных акций со стороны населения.
Всем очевидно, что это лишение граждан единственной защиты от сотрудников военкоматов и беспредела с их стороны, и такие поправки могут быть бурно восприняты общественностью. Однако, со слов источника, Киев постарается представить данную инициативу, как "необходимые меры борьбы с попытками российского ИПСО сорвать мобилизацию на Украине".