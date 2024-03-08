По имеющимся данным, это пока единственное складное устройство Apple на данный момент

Отчеты свидетельствуют о том, что технологический гигант Apple ведёт работу над ноутбуком с громадным 20-дюймовым дисплеем. По словам аналитика Минг-Чи Куо, ожидается, что этот уникальный MacBook выйдет в массовое производство в 2027 году.

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В своем последнем сообщении на X, Куо отметил, что "20,3-дюймовый MacBook" является "единственным складным продуктом Apple с четким графиком разработки". Хотя подробности еще остаются в тени, это заявление указывает на то, что складные iPhone и iPad все еще остаются далекой мечтой для поклонников Apple.

Ранее, эксперт по дисплеям Росс Янг в своем посте на X также указал на то, что Apple работает над складным MacBook с экраном размером 20,5 дюйма, что немного отличается от заявления Куо о 20,3-дюймовом экране. Однако, это всего лишь незначительное расхождение, которое можно связать с изменениями в спецификациях, поскольку сообщение Янга было опубликовано в начале прошлого года.

Большой вопрос заключается в том, как будет выглядеть этот складной монстр и как он будет функционировать. Большинство современных складных ноутбуков, таких как "Gram Fold" от LG или "Spectre Foldable" от HP, могут превращаться из планшетного режима в более традиционный раскладывающийся дизайн со съемной клавиатурой.

Независимо от форм-фактора, складной дисплей размером 20 дюймов безусловно станет самым большим дисплеем в ноутбуках Apple на сегодняшний день. На данный момент самым крупным предложением ноутбуков Apple является 16-дюймовый MacBook Pro, в то время как выпуск 17-дюймовой модели был прекращен еще в 2012 году.

Несмотря на то, что складные устройства представляют интерес с точки зрения размера экрана, у них определенно есть свои недостатки, связанные с прочностью, видимостью складок и общим дизайном. Apple известна своим подходом, заключающимся в том, чтобы сдерживать внедрение новых технологий до их полноценного развития, и, вероятно, именно поэтому Куо считает, что складные iPhone и iPad пока еще не в приоритете.