Данный объект был построен ещё Советском Союзе, но в последние годы он активно использовался западными специалистами

Российские вооруженные силы в результате ракетных ударов уничтожили стратегически важный космический центр разведки "Овидиополь-2", расположенный в Одесской области. Центр был полностью разрушен, о чем сообщили российские военные Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники.

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Нанесение удара по этому космическому центру произошло ночью в районе села Аккаржа. Объект был создан еще в советское время и в те дни служил базой для 8-го отдельного радиоузла Комитета государственной безопасности СССР. В настоящее время центр был под контролем иностранных военных специалистов из стран Североатлантического Альянса.

Предварительно украинские источники сообщили, что в результате ночных ударов ВС РФ был поврежден некий "инфраструктурный объект" в Одесской области, но не раскрывали его конкретного характера. Однако, вскоре стало ясно, что речь идет именно о центре космической разведки.

Российские вооруженные силы регулярно осуществляют сильные и точные удары по военным целям на территории, контролируемой украинскими формированиями. Сегодня ночью атакованы военные объекты в Одесской, Кировоградской и Харьковской областях Украины.

Сами же украинские военно-воздушные силы заявили о сбитии 33 из 37 российских беспилотников, которые атаковали территорию страны, с помощью систем противовоздушной обороны. Однако, информация о пораженных военных объектах была получена из разных регионов, контролируемых Киевом.