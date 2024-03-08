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Zelikman
Илон Маск назвал Vulcan Group самыми глупыми экотеррористами на Земле
Из-за действий группировки, компания Tesla потеряет около одного миллиарда евро

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  Одна из экстремистских групп, известная как "Vulkangruppe Tesla abschalten" или "Vulcan Group" заявила, что они являются ответственными за поджог электростанции, находящейся за пределами Берлина. В результате инцидента основная фабрика Tesla с 5 марта осталась без электричества и ещё как минимум неделю займет работа по устранению последствий.

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  Активисты группы заявили, что их атака направлена на создание максимально возможных проблем с поставкой электроэнергии на фабрике. Они объяснили свои действия негативным влиянием Tesla на окружающую среду и созданием экстремальных, по их мнению, условий для своих рабочих.

  Группа написала в своем заявлении: "Уничтожение гигафабрики и устранение таких технофашистов, как Elon Musk, является шагом к освобождению от патриархата.

  Высоковольтная мачта, расположенная рядом с заводом Gigafactory в Грюнхайде, была подожжена, что привело к негативным последствиям не только для завода, но и для более 60 000 жителей Бранденбурга и некоторых районов Берлина. Муниципальная компания E.dis, владеющая уничтоженными объектами, заявила, что уже произошла очистка территории, что позволило начать ремонтные работы. Они также сообщили, что все пострадавшие сообщества снова обеспечены электроэнергией.

  Однако для Tesla эта ситуация вызывает серьезные проблемы. Компания E.dis оценила ситуацию и заявила, что Gigafactory останется без электричества до 17 марта. Согласно оценкам, поджог может обойтись компании в €1 миллиард. Эта оценка основана на предположении, что завод будет работать на полную мощность к понедельнику, 11 марта, поэтому фактические потери, скорее всего, будут гораздо больше этой суммы.

  Генеральный директор Tesla, Илон Маск, прокомментировал происшествие, заявив, что оно вызвано или умышленным действием самых глупых экотеррористов на Земле, или манипуляцией с целью дискредитации экологических целей. Он также отметил, что остановка производства электромобилей, а не традиционных автомобилей, работающих на ископаемом топливе, является крайне неразумной.

#tesla #электрокары #завод #компания #активисты #gigafactory
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