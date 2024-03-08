В ходе атаки использовались авиационные бомбы ФАБ-500 с УМПК

Военное ведомство Российской Федерации сообщило о масштабных ударах Военно-Космических Сил по укрепленному району Вооруженных Сил Украины на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения.

реклама

Истребители-бомбардировщики Су-34, применили фугасные авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, успешно уничтожили скопления сил и военной техники украинских формирований. Главное преимущество данного модуля заключается в возможности точно нанести удары, при этом оставаясь на безопасном расстоянии от линии соприкосновения и избегая зоны противовоздушной обороны украинских сил.

После того, как было подтверждено, что все цели успешно поражены и уничтожены, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков вернулись на аэродром базирования. Экипажи самолетов Су-34 осуществляют важные задачи в рамках специальной военной операции российской армии, регулярно атакуя скопления личного состава, вооружений, военной техники, склады с боеприпасами и другие объекты украинских войск.

Ситуация на Авдеевском участке фронта для Вооружённых Сил Украины становится все сложнее с каждым днем, как подтверждают западные военные аналитики и украинские источники. Также ранее несколько офицеров ВСУ жаловались на частые прилёты авиабомб от российской авиации, с которыми Киев не в состоянии что-либо поделать.