Таким образом предлагается подробнее изучить происходящие на спутнике Земли "лунотрясения"

Группа ученых предложила построить сеть оптоволоконных сейсмических датчиков на поверхности Луны, чтобы облегчить изучение ее сейсмической активности. Сейсмометры, установленные астронавтами миссии "Аполлон" десятилетия назад, зафиксировали значительную активность на Луне. Недавний анализ данных показал, что на спутнике Земли часто происходят небольшие и сильные землетрясения. Из-за низкой силы притяжения на Луне эти землетрясения могут продолжаться часами, а даже незначительное толчки может вызывать сильные оползни, усложняя будущие исследования.

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Идея создания оптоволоконной сейсмической сети направлена на использование новых сенсоров, чтобы значительно расширить возможности регистрации и картографии сейсмической активности на Луне. Хотя ученые не до конца понимают причины лунотрясений, одна из гипотез предполагает, что они связаны с сжиманием Луны из-за остывания ее ядра. Оптоволоконная сеть могла бы предоставить более точную информацию о размере и свойствах ядра.

Для экономичной реализации данной идеи возможно применение распределенного акустического зондирования (DAS). Благодаря рэлеевскому рассеянию, вызванному малыми колебаниями показателей преломления в оптоволоконных кабелях, можно осуществлять непрерывные измерения сейсмических волн на протяжении десятков километров. Это позволит исследователям получить четкие данные о сейсмической активности в реальном времени.

Сеть DAS также может быть использована в других лунных инфраструктурных проектах, включая план НАСА по установке радиотелескопа в кратере на обратной стороне Луны.

Несмотря на трудности, успешные будущие миссии могут стать основой для создания значительной постоянной лунной инфраструктуры. В планах уже фигурируют ядерные реакторы от Китая, США и России, а также предложения по превращению участков поверхности Луны в асфальтированные дороги и посадочные площадки с помощью лазеров. Это позволило бы избежать образования пыли от космических аппаратов и роверов.